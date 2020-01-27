2020-01-27T06:33:06+03:00
Происшествия

Иномарку разорвало на части после смертельного лобового ДТП на красноярской трассе

Lexus пошел на обгон и выехал на встречку [фото]
Ася ЖУКОВА
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Иномарку разорвало на части после смертельного лобового ДТП на красноярской трассе. Фото: ЧП - Красноярск.Иномарку разорвало на части после смертельного лобового ДТП на красноярской трассе. Фото: ЧП - Красноярск.
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Жуткое ДТП случилось на трассе в районе Новоселово в Красноярском крае, погиб мужчина. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

- В воскресенье, 26 января, в 18.45 на 252-м километре трассы Р-257 27-летний водитель на автомобиле марки Lexus двигался со стороны Абакана в сторону Красноярска, - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе УГИБДД России по краю. - При совершении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 38-летнего водителя.

В результате водитель Toyota скончался. А водитель Lexus с травмами доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров и опасных обгонов. В момент ДТП дорога была сухая, помех движению не было.

Водитель Lexus пошел на обгон и не успел вернуться в свою полосу. Фото: ЧП - Красноярск.

Водитель Lexus пошел на обгон и не успел вернуться в свою полосу. Фото: ЧП - Красноярск.

- Соболезнуем родным погибшего, - пишут в соцсетях. - Это же с какой скоростью надо было лететь, что машину так разорвало...

ИСТОЧНИК KP.RU

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