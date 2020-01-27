Иномарку разорвало на части после смертельного лобового ДТП на красноярской трассе
Жуткое ДТП случилось на трассе в районе Новоселово в Красноярском крае, погиб мужчина. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».
- В воскресенье, 26 января, в 18.45 на 252-м километре трассы Р-257 27-летний водитель на автомобиле марки Lexus двигался со стороны Абакана в сторону Красноярска, - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе УГИБДД России по краю. - При совершении обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 38-летнего водителя.
В результате водитель Toyota скончался. А водитель Lexus с травмами доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров и опасных обгонов. В момент ДТП дорога была сухая, помех движению не было.
Водитель Lexus пошел на обгон и не успел вернуться в свою полосу. Фото: ЧП - Красноярск.
- Соболезнуем родным погибшего, - пишут в соцсетях. - Это же с какой скоростью надо было лететь, что машину так разорвало...
ИСТОЧНИК KP.RU