2020-01-27T06:00:29+03:00
Происшествия

«Плачет один»: хозяйка отдала на усыпление совершенно здорового кота

«Крыса укусила – теперь точно помрет», объяснила она врачам [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае хозяйка отдала на усыпление совершенно здорового кота. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.В Красноярском крае хозяйка отдала на усыпление совершенно здорового кота. Фото: Доброе сердце. Зеленогорск.
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Рыжик – здоровый любознательный кот. Ему нет еще и пяти лет. Но недавно парень попал в беду: хозяйка решила его усыпить, за тем и принесла в ветклинику, рассказали в организации «Доброе сердце. Зеленогорск».

- Кота укусила крыса, он стал лысеть, во рту появилась инфекция, и он уже помирает, - невозмутимо заявила женщина.

Сделать смертельную инъекцию просто так у ветеринаров не поднялась рука. Когда кота осмотрели, выяснилось: были правы, Рыжик совершенно здоров.

- Небольшое облысение живота – это результат наличия блох, от которых котика никогда не обрабатывали, - объяснил специалист. - Во рту и на губах - обычные пигментные пятнышки, которые часто появляются именно у рыженьких котов. Они не представляют никакой опасности и не имеют медицинских последствий.

Словом, хороший кот. Кастрированный, лоток знает на «отлично», воспитанный. Прожил с хозяйкой несколько лет, и вдруг такое.

- Почему он оказался не нужен, Рыжик не понимает, - говорят волонтеры. – Пока кот в больнице. Но ему одиноко: плачет, стрессует.

Посмотрите: он замечательный! Рыжик ищет настоящего хозяина, который никогда не предаст. Может быть, это вы? Тогда звоните +7 (923) 345-57-72 или +7 (913) 592-73-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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