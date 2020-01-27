2020-01-27T05:29:52+03:00
Происшествия

В центре Красноярска пропал хромающий на левую ногу мужчина

О нем ничего неизвестно уже неделю [фото]
Ася ЖУКОВА
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В центре Красноярска пропал хромающий на левую ногу мужчина. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.В центре Красноярска пропал хромающий на левую ногу мужчина. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Красноярске бесследно исчез 51-летний Юрий Киндрат. У мужчины есть особая примета, он хромает на левую ногу, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Что известно на этот час? Человек пропал еще 20 января, поясняют волонтеры. В полдень вышел из дома на улице Республики, 43, а обратно не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка, залысины.

Особая приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: черный пуховик, темно- синие джинсы, серый свитер, черные зимние ботинки и шапка такого же цвета.

Если вам известно, где находится пропавший, просьба позвонить по одному из номеров: 8(391) 221-34-42 (дежурная часть полиции), 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

О мужчине ничего неизвестно уже неделю. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

О мужчине ничего неизвестно уже неделю. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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