2020-01-26T12:30:01+03:00
Происшествия

В Красноярске два приятеля отбуксировали «ВАЗ» и попали под уголовную статью

Их обвинили в краже и могут посадить на 5 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске два приятеля отбуксировали «ВАЗ» и попали под уголовную статьюВ Красноярске два приятеля отбуксировали «ВАЗ» и попали под уголовную статьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске два молодых человека в скором времени сядут на скамью подсудимых, их уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд на рассмотрение. Что натворили приятели, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

Несколько месяцев назад в дежурную часть полиции обратился житель города и написал заявление о пропаже старенького автомобиля «ВАЗ», стоимость которого он оценил в 80 тысяч рублей. Вскоре оперативники выяснили, что к хищению были причастны двое парней, одному из которых 21 год, а второму - только 17. Под покровом ночи они отбуксировали автомобиль с места стоянки туда, где потом разобрали его по частям и распродали комплектующие.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Если вина подозреваемых будет доказана, обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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