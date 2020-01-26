Рынок на улице Матросова в Красноярске все-таки снесут

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:37:36+03:00

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Рынок на улице Матросова все-таки снесут, причем совсем скоро. Торгующим тут предпринимателям не удалось отстоять свои рабочие места. Такое решение приняла мэрия, а арендатору земли, на которой размещается рынок, уже выдали соответствующее уведомление.

Торговые ряды появились здесь еще в 90-е годы. В нулевые власти одобряли его существование, здесь благоустроили территорию, установили павильоны в едином стиле. Местные жители были довольны: тут можно было купить как продукты, так и промышленные товары, одежду, обувь.

Почему же рынок сносят сейчас? В мэрии поясняют – в последнее время слишком много жалоб поступает. Покупатели пеняют на антисанитарию, на плохое качество продуктов. Одни предприниматели говорят, что уже подыскали себе места, другие сетуют, что испытывают с этим проблемы.

Предположительно на месте рынка появится сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU