В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком
В микрорайоне Солнечном, на перекрестке улиц 60 лет образования СССР и Микуцкого, сбили женщину с ребенком. Причем пешеходы переходили дорогу по зебре. Произошло это накануне, 25 января, около 17 часов. Судя по видео, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск», женщина пересекала проезжую часть, убедившись, что ближайший автомобиль притормозил и пропускает ее.
В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком.
Пешеходы уже почти подошли к безопасному тротуару, когда на них налетел «Рено». Несмотря на то, что 50-летний водитель затормозил, удар был достаточно сильным, женщина получила травму и была доставлена в больницу. К счастью, ее трехлетний малыш не пострадал. Как пояснили в ГИБДД города, предварительно виноват водитель иномарки: он должен был уступить дорогу пешеходам, тем более, что дорога была почти пуста, а видимость – отличная. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU