2020-01-26T10:58:17+03:00
Происшествия

В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком

Предварительно виноват водитель [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком. Стоп кадр видео "ЧП Красноярск"В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком. Стоп кадр видео "ЧП Красноярск"
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В микрорайоне Солнечном, на перекрестке улиц 60 лет образования СССР и Микуцкого, сбили женщину с ребенком. Причем пешеходы переходили дорогу по зебре. Произошло это накануне, 25 января, около 17 часов. Судя по видео, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск», женщина пересекала проезжую часть, убедившись, что ближайший автомобиль притормозил и пропускает ее.

В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком.

Пешеходы уже почти подошли к безопасному тротуару, когда на них налетел «Рено». Несмотря на то, что 50-летний водитель затормозил, удар был достаточно сильным, женщина получила травму и была доставлена в больницу. К счастью, ее трехлетний малыш не пострадал. Как пояснили в ГИБДД города, предварительно виноват водитель иномарки: он должен был уступить дорогу пешеходам, тем более, что дорога была почти пуста, а видимость – отличная. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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