2020-01-26T08:50:01+03:00
Общество

В Красноярске приставы арестовали два башенных крана

Запретили работать почти два месяца из-за нарушений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске приставы арестовали два башенных кранаВ Красноярске приставы арестовали два башенных кранаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске на одной из строительных площадок на улице 60 лет Октября в Свердловском районе судебные приставы арестовали два башенных крана. Владельцам запрещено их эксплуатировать в течение 50 дней. Причина – нарушения промышленной безопасности, которые были выявлены в ходе проверки деятельности строительной организации специалистами службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В частности, комиссия установила, что застройщик не заключил договор с аварийно-спасательными службами на случай чрезвычайных ситуаций.

Поскольку в добровольном порядке устранять эти нарушения владелец кранов не захотел, пришлось обратиться в суд. Но и это не помогло. Тогда за дело взялись судебные приставы: приехали и опечатали строительную технику. И предупредили: если печать будет сорвана и работы возобновятся, последствия будут куда как серьезнее. Так что выбор у застройщика небольшой: либо устранить нарушения, либо понести финансовые потери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рынок на улице Матросова в Красноярске все-таки снесут
В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком
В Красноярске на «Столбах» два туриста сломали ноги и заблудились две девушки
В Красноярске приставы арестовали два башенных крана
Пожилая жительница Зеленогорска потеряла телефон, а затем лишилась денег
Под Красноярском сельчане составили акт на нетрезвого главу сельсовета
Хрупкий и опасный: красноярцев просят не выходить на лед
Под Ачинском с моста рухнул КамАЗ-автокран: крановщик погиб на месте
Завдетсадом приняла на работу повара-«фантома», заработав 500 тысяч рублей
Пропавший в полиции Назарово карабин нашелся у одного из браконьеров
В Красноярском крае на 6,9 процента сократилось количество студентов
В Хакасии перевернулся микроавтобус с людьми: пострадали 6 человек
Мужчину избили и ограбили в собственной квартире, предложив купить картошку
Авиапарк ЦВО пополнят 6 сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ–31БМ
Более 350 млн рублей отдали мошенникам в год жители Красноярского края
В смертельной аварии на трассе Красноярского края погиб мужчина
В Красноярске стартовал прием заявок на участие в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»
На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор
Беременная женщина переходила дорогу на зеленый и попала под колеса лихача
Незаконные гаражи демонтируют в Красноярске
МЧС предупреждает красноярцев об усилении ветра
Чтобы защитить годовалого сына, женщина зарезала сожителя
Холодную воду отключат в Свердловском районе Красноярска
Коммунальщики задолжали почти 42 млн рублей за вывоз мусора на левобережье Красноярска
В Красноярске таксист жестоко избил пассажира ради iPhone