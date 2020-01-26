В Красноярске приставы арестовали два башенных крана

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:50:01+03:00

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В Красноярске на одной из строительных площадок на улице 60 лет Октября в Свердловском районе судебные приставы арестовали два башенных крана. Владельцам запрещено их эксплуатировать в течение 50 дней. Причина – нарушения промышленной безопасности, которые были выявлены в ходе проверки деятельности строительной организации специалистами службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В частности, комиссия установила, что застройщик не заключил договор с аварийно-спасательными службами на случай чрезвычайных ситуаций.

Поскольку в добровольном порядке устранять эти нарушения владелец кранов не захотел, пришлось обратиться в суд. Но и это не помогло. Тогда за дело взялись судебные приставы: приехали и опечатали строительную технику. И предупредили: если печать будет сорвана и работы возобновятся, последствия будут куда как серьезнее. Так что выбор у застройщика небольшой: либо устранить нарушения, либо понести финансовые потери.

ИСТОЧНИК KP.RU