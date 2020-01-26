Пожилая жительница Зеленогорска потеряла телефон, а затем лишилась денег

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:47:06+03:00

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Пожилая жительница города Зеленогорска лишилась 8 тысяч рублей, которые хранились у нее на банковском счете. А карта с этого счета была привязана к номеру ее сотового телефона. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, 67-летняя женщина потеряла телефон. Поначалу расстроилась, но не подумала о последствиях, не пришла в банк и не отключила опцию мобильного банка. А вскоре узнала, что с ее счета были списаны почти все деньги.

После того, как женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На поиски подозреваемого ушло не так много времени. Как выяснилось, телефон на улице нашла 27-летняя жительница этого же города. Затем она перевела деньги себе на карту, затем сняла их и потратила. Правда, карта была оформлена на ее родственницу, проживающую в другом регионе, так что поначалу подозрения пали на ни в чем не повинного человека. В конце концов уголовное дело было раскрыто. Вскоре состоится суд, обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU