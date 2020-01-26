Под Красноярском сельчане написали акт на нетрезвого главу сельсовета

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители одного из сел в Емельяновском районе ополчились на главу сельсовета и составили акт о его появлении на работе в нетрезвом виде. Так и написали: 21 января явился на работу в местную администрацию, налицо «неадекватное состояние, выраженное запахом алкоголя, несвязанная речь, агрессия, неопрятной вид». При этом он отказался пройти медицинскую экспертизу. Документ подписали более десятка человек.

Об этом случае на своей странице в «Фейсбуке» рассказал депутат Заксобрания края Александр Глисков. По его информации, это уже не первый случай, когда жители села замечали своего главу подшофе и жаловались на него в администрацию района. А ведь в самом селе столько проблем, которые нужно решать в срочном порядке. Например, урегулировать вопрос с вывозом мусора: услуга сельчанам не оказывалась, а оператор выставил счет. Так что жители планируют собрать народный сход и пригласить на него представителей районной и краевой власти.

А вот, собственно, и сам акт. Фото: Александр Глисков

ИСТОЧНИК KP.RU