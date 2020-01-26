2020-01-26T05:54:07+03:00
Общество

Хрупкий и опасный: красноярцев просят не выходить на лед

Особенно это касается любителей зимней рыбалки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хрупкий и опасный: красноярцев просят не выходить на ледХрупкий и опасный: красноярцев просят не выходить на ледФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев просят не выходить на лед, это очень опасно. Как сообщает ГУ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города, из-за того, что этой зимой было недостаточно морозных дней, ледяной покров на водоемах города представляет опасность. Он неоднороден по толщине, с промоинами и трещинами. К тому же вновь наступило потепление.

Особенно рискуют любители зимней рыбалки, которые облюбовали протоки. Много рыбаков в выходные дни скапливаются неподалеку от рыбного хозяйства у железнодорожного моста. А ведь на водоемах города установлены знаки «Выход на лёд запрещен!», проводятся профилактические рейды и разъяснительная работа с жителями. На сегодняшний день поведено более 60 рейдовых мероприятий.

Кстати, прогулки по льду при установленных знаках безопасности – это еще и нарушение закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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