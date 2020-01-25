2020-01-25T14:43:05+03:00
Происшествия

Под Ачинском с моста рухнул КамАЗ-автокран: крановщик погиб на месте

ЧП случилось на Белоярском мосту
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В субботу, 25 января на Белоярском мосту, неподалеку от Ачинска погиб крановщик. Произошло все во время ремонтных работ, которые здесь идут, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях. КамАЗ-автокран, на котором работал мужчина, сначала завалился на бок, а потом рухнул с моста.

Фото: Ачинск-автоканал

Фото: Ачинск-автоканал

- При мне было, - пишет один из водителей в соцсетях. - Сначала он на мосту лежал, на самом краю.

Упав, машина врезалась задней частью в землю и осталась стоять перпендикулярно, опираясь на стрелу. Вся кабина у автокрана смята и покорежена. Как отмечают водители, стрела у крана толком и не вышла. Выглядит все это, конечно, устрашающе. В данный момент на месте происшествия работает следственная группа, рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю. Следователи выяснят, как именно и по чьей вине произошла авария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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