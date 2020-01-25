Пропавший в полиции Назарово карабин нашелся у одного из браконьеров

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:14:59+03:00

Теперь выясняют, как он к нему попал

Изменить размер текста: A A

В полиции Назарово пропало оружие – карабин. Каково же было удивление полицейских, когда его обнаружили, накрыв группу браконьеров!

По информации Запад24, в состав группы входил бывший участковый. Пока это не доказано, но и не исключено, что именно он имел отношение к пропаже оружия. Мужчина, к слову, уже довольно давно уволился из органов и сейчас к полиции никакого отношения не имеет. Тем не менее факт, как говорится, налицо - карабин пропал.

По факту исчезновения карабина проводилась служебная проверка, в результате которой возбудили уголовное дело - ч. 1 ст. 226 УК России (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), сообщает пресс-служба МО МВД России «Назаровский».

Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на их поиск.

ИСТОЧНИК KP.RU