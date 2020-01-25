Пропавший в полиции Назарово карабин нашелся у одного из браконьеров
В полиции Назарово пропало оружие – карабин. Каково же было удивление полицейских, когда его обнаружили, накрыв группу браконьеров!
По информации Запад24, в состав группы входил бывший участковый. Пока это не доказано, но и не исключено, что именно он имел отношение к пропаже оружия. Мужчина, к слову, уже довольно давно уволился из органов и сейчас к полиции никакого отношения не имеет. Тем не менее факт, как говорится, налицо - карабин пропал.
По факту исчезновения карабина проводилась служебная проверка, в результате которой возбудили уголовное дело - ч. 1 ст. 226 УК России (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), сообщает пресс-служба МО МВД России «Назаровский».
Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на их поиск.
ИСТОЧНИК KP.RU