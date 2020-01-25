2020-01-25T09:00:46+03:00
Общество

В Красноярском крае на 6,9 процента сократилось количество студентов

Сейчас в вузах обучается 68 746 человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возможная причина сокращения - то, что высшее образование не является гарантом хорошей работыВозможная причина сокращения - то, что высшее образование не является гарантом хорошей работыФото: Мария ЛЕНЦ
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Статистики подсчитали количество студентов, обучающихся в красноярских вузах и филиалах вузов. По данным экспертов, сейчас в вузах насчитывается 68 746 человек – в основном это девушки (51,5 процента от общего числа студентов). Статистики отмечают, что по сравнению с 2018 годом количество обучающихся значительно сократилось – на 6,9 процента.

При этом 44 794 человека учатся на очных отделениях вузов, 21 844 – на заочных, 2 108 – «вечерники». Платно учатся четыре из десяти студентов. Также добавим, что в регионе работает восемь вузов и 9 филиалов учебных заведений, расположенных за пределами края.

Эксперты говорят, что сам факт окончания вуза особых преференций студенту не дает. Проще говоря, высшее образование – не гарант получения хорошей работы в дальнейшем. Возможно, именно этим и обусловлен тренд по сокращению количества студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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