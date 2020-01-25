2020-01-25T08:30:35+03:00
Происшествия

В Хакасии перевернулся микроавтобус с людьми: пострадали 6 человек

Крупная авария случилась на трассе Р-257 «Енисей»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пострадавших госпитализировалиПострадавших госпитализировалиФото: Мария ЛЕНЦ
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Крупная авария произошла в Хакасии, неподалеку от села Первомайское. (Боградский район). По данным регионального МЧС, здесь перевернулся пассажирский микроавтобус с людьми. Произошло ДТП на 292 километре трассы Р-257 «Енисей» в субботу, 25 января. В результате пострадали 6 человек - все они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Столкновения не было. По неизвестным пока причинам микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, - кратко сообщили об обстоятельствах аварии в ГУ МЧС по Хакасии.

Детально выяснять, что именно произошло, будут сотрудники ГИБДД. Со стороны спасателей на ликвидацию аварии привлекались 4 человека. Откуда и куда направлялся транспорт - пака неясно. Известно, что микроавтобус частный, и владельца маршрута наверняка будут проверять силовики. О причине ДТП сообщим позднее. «Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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