Мужчину избили и ограбили в собственной квартире, предложив купить картошку

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:01:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ужура сам пустил в свой дом преступников. Как-то днем к 60-летнему мужчине постучались незнакомые люди. «Картошку будешь брать. Хорошая, отборная», - предложили они. Мужчина и отворил дверь… Зашли двое крепких мужиков, а потом напали, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчину избили и вынесли из квартиры 5 тысяч рублей – сумма небольшая, а вот неприятные воспоминания на всю жизнь.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение нескольких часов задержали злоумышленников, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Ими оказались 38-летний и 50-летний ранее судимые местные жители. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении обоих возбудили уголовное дело по мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК России (разбой). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Судьбу преступников теперь будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU