Авиапарк ЦВО пополнят 6 сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ–31БМ
Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят на вооружение авиаполка ЦВО в Красноярском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
Самолеты предназначены для моментального перехвата воздушных целей, в том числе и баллистических ракет. Боевые задачи МиГ-31БМ выполняет на высоте свыше 20 тысяч метров, развивая скорость свыше 3 тысяч километров в час.
- Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2020 году, на вооружение объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа поступят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Образцы вооружения пополнят авиапарк истребительного авиационного полка в Красноярском крае, - сообщили в пресс-службе ЦВО.
Всего в текущем году ожидается пополнения военной техники разного рода на 850 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU