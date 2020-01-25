2020-01-25T05:55:28+03:00
Общество

Авиапарк ЦВО пополнят 6 сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ–31БМ

Звено поступит на вооружение авиабазы в Красноярском крае
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Истребитель МиГ - 31БМ на авиабазе под КанскомИстребитель МиГ - 31БМ на авиабазе под КанскомФото: Мария ЛЕНЦ
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Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят на вооружение авиаполка ЦВО в Красноярском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

Самолеты предназначены для моментального перехвата воздушных целей, в том числе и баллистических ракет. Боевые задачи МиГ-31БМ выполняет на высоте свыше 20 тысяч метров, развивая скорость свыше 3 тысяч километров в час.

- Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2020 году, на вооружение объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа поступят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Образцы вооружения пополнят авиапарк истребительного авиационного полка в Красноярском крае, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Всего в текущем году ожидается пополнения военной техники разного рода на 850 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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