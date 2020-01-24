В смертельной аварии на трассе Красноярского края погиб мужчина

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:24:50+03:00

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Авария на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае унесла жизнь человека. ДТП случилось 24 января около половины восьмого утра, сообщает ТВК.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону, ГАЗель двигалась из Красноярска в сторону Канска. Внезапно водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. В тот момент на ней был ВАЗ-2104. Произошло столкновение.

От страшного удара «четверка» превратилась в груду металла. 56-летнего мужчину, который был за рулем, увезли в больницу. А его пассажир погиб на месте. Сейчас дорожные инспекторы устанавливают все обстоятельства трагедии.

В тот же день еще одно ДТП зарегистрировали в Емельяново. По словам очевидцев, автомобиль Mazda угодил в кювет. Девушка, которая управляла иномаркой, получила травмы.

ДТП 24.01.2020 в Емельяново под Красноярском. Видео: ТВК

Напомним, обстановка на дорогах края остается непростой. Из-за температурных «качелей» на трассе гололед. Будьте осторожны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию!

А это авария в Емельяново. Фото: ТВК.

ИСТОЧНИК KP.RU