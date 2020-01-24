2020-01-24T16:57:21+03:00
Общество

На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор

… сообщили в пресс-службе управления
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут жаловаться в Роспотребнадзор.На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут жаловаться в Роспотребнадзор.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор призвал красноярцев жаловаться на вредное излучение станций сотовой связи. В последнее время их стали размещать на жилых домах все чаще, сообщает newslab.

- .Если вы считаете, что подвергаетесь излучению от оборудования сотовой связи, можете написать обращение в адрес управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, - рекомендуют сотрудники контролирующего ведомства. - При рассмотрении обращения и обнаружении угрозы жизни и здоровью управление проводит измерения электромагнитных полей от передающих радиотехнических объектов с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Причем в Роспотребнадзоре напоминают: станции желательно размещать на отдельно стоящих опорах и мачтах. Устанавливать их на крышах жилых домов можно лишь в том случае, когда уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами, не выше предельно допустимых значений.

Также проверку могут провести не только специалисты управления, но и любая лаборатория, имеющая аккредитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор
Беременная женщина переходила дорогу на зеленый и попала под колеса лихача
Незаконные гаражи демонтируют в Красноярске
МЧС предупреждает красноярцев об усилении ветра
Чтобы защитить годовалого сына, женщина зарезала сожителя
Холодную воду отключат в Свердловском районе Красноярска
Коммунальщики задолжали почти 42 млн рублей за вывоз мусора на левобережье Красноярска
В Красноярске таксист жестоко избил пассажира ради iPhone
«Направил себе в голову ствол»: после ссоры с братом мужчина сам организовал свое убийство
Красноярец съедает за год почти 2 кг мороженого
Крупный супермаркет поймали на торговле просрочкой в Красноярском крае
17 человек за сутки стали жертвами банковских мошенников в Красноярском крае
Набережную на Стрелке пустят под постройку делового квартала
Почти 2000 бесплатных мест дополнительно откроют в красноярском медицинском
70 школьных автобусов получили районы Красноярского края
В Красноярске потеплеет до +2 уже сегодня
В Красноярске пройдет фестиваль имени писателя-фантаста Михаила Успенского
Двое детей в 16 лет: в Туве зафиксирован всплеск рождаемости у девочек-подростков
В Красноярске ищут доноров с редкой группой крови
В Красноярске объявлен набор на обучение волонтеров-поисковиков
В иске отказать. Экс-главе Счетной палаты Красноярского края не вернули должность
Топ-менеджер Красноярскэнергосбыта проведет прямой эфир с жителями края в социальной сети «ВКонтакте»
Красноярцы недовольны. На что жалуются пассажиры такси
В Красноярске ищут сварщиков и машинистов с зарплатой в 100 тысяч рублей
Красноярская инста-блогер Катя Вкус побывала на шоу «Давай поженимся»
В Хакасии следователи установили причину смерти мужчины в бассейне
Клиенты Tele2 в Красноярске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
В Красноярском крае из-за возгорания телевизора погибли три человека