На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:57:21+03:00

На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут жаловаться в Роспотребнадзор. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Роспотребнадзор призвал красноярцев жаловаться на вредное излучение станций сотовой связи. В последнее время их стали размещать на жилых домах все чаще, сообщает newslab.

- .Если вы считаете, что подвергаетесь излучению от оборудования сотовой связи, можете написать обращение в адрес управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, - рекомендуют сотрудники контролирующего ведомства. - При рассмотрении обращения и обнаружении угрозы жизни и здоровью управление проводит измерения электромагнитных полей от передающих радиотехнических объектов с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Причем в Роспотребнадзоре напоминают: станции желательно размещать на отдельно стоящих опорах и мачтах. Устанавливать их на крышах жилых домов можно лишь в том случае, когда уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами, не выше предельно допустимых значений.

Также проверку могут провести не только специалисты управления, но и любая лаборатория, имеющая аккредитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU