2020-01-24T16:35:03+03:00
Происшествия

Беременная женщина переходила дорогу на зеленый и попала под колеса лихача

После наезда водитель скрылся
Ася ЖУКОВА
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Дорожные полицейские нашли скрывшегося после наезда водителя за несколько дней.Дорожные полицейские нашли скрывшегося после наезда водителя за несколько дней.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане (Хакасия) беременная женщина, которая шла через дорогу по переходу – на зеленый сигнал светофора, попала под колеса машины. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

Вот обстоятельства случившегося. Около 11 часов 22 января около дома №14 на улице Торосова произошло ЧП. Какой-то автомобиль при повороте направо сбил переходившую дорогу беременную женщину. Кстати, совсем юную, 2001 года рождения.

После наезда водитель не остановился. Дал по газам и скрылся. Пострадавшей пришлось самой вызвать себе «скорую». Прибывшая на место спецмашина увезла ее в больницу.

А через несколько дней дорожные полицейские нашли виновника случившегося. Им оказался 34-летний мужчина. Он пояснил: поворачивая, не заметил пешехода. Правда, сразу напрашивается вопрос, а почему уехал?

На водителя составили административный материал по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Теперь мужчине грозит арест на 15 суток или лишение прав на срок от года до полутора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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