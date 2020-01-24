Незаконные гаражи демонтируют в Красноярске

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:08:46+03:00

Только в Октябрьском районе – почти 900

Изменить размер текста: A A

В Красноярске продолжают ликвидировать незаконные гаражи и контейнеры. Как сообщили в пресс-службе мэрии, только в Октябрьском районе выявлено почти 900 таких объектов, общей площадью больше 15 тысяч квадратных метров.

Часто вокруг сооружений, размещенных без нужных документов, появляются стихийные свалки. Местные жители постоянно жалуются на замусоривание территории. Так что временные сооружения сносят десятками.

Тут два варианта. Владелец может убрать свой гараж сам. А, если не хочет, постройку ликвидируют за счет средств районной администрации. Тогда хозяин должен будет возместить затраты бюджета. Демонтаж осуществляет подрядчик, присутствуют представители администрации и полиции, имущество описывают. Потом гараж опечатывают и увозят на спецстоянку.

- Лучше, конечно, убрать свой гараж самостоятельно, не дожидаясь начала принудительной процедуры, - подчеркнул руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

После того, как территорию освободят от незаконных построек, там можно разбить детскую площадку, зону отдыха или парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU