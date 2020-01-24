Чтобы защитить годовалого сына, женщина зарезала сожителя

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:31:14+03:00

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В Туве 37-летняя женщина расправилась с сожителем, который бросил на пол ее годовалого сына. Об этом случае рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Это случилось вечером 21 августа 2019 года в квартире частного дома села Ий Тоджинского района. В какой-то момент между сожителями началась ссора – мужчина стал предъявлять подруге претензии, приревновал ее к другому.

Разъярившись, несколько раз хлестнул по лицу женщины рукой, а после кинул на пол ее маленького сына. Такого она стерпеть не смогла: схватила нож и ударила обидчика в шею. Била наверняка – повредила вену. В результате мужчина умер на месте – от потери крови.

На женщину завели уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что раньше проблем с законом у нее не было. На днях суд вынес приговор: семь лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU