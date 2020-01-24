Холодную воду отключат в Свердловском районе Красноярска

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловском районе Красноярска с 9 утра до шести вечера 27 января отключат холодную воду. Это необходимо для подключения первой очереди водопровода в микрорайоне «Юго-западный», пояснили в пресс-службе компании «КрасКом».

Сейчас он быстро растет. Предполагается, что тут будут жить порядка 18 тысяч человек. Поэтому инженерную инфраструктуру нужно развивать уже сейчас. Чтобы новые дома могли без проблем сдать в эксплуатацию, «КрасКом» начал постройку кольцевого магистрального водопровода в районе Ключевской.

Для подключения первого участка придется временно приостановить подачу холодной воды по адресам:

- Саянская, 249, 251,253,257,259;

- Свердловская, 76, 115, 129, 131, 137, 139, 141, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 225, 227, 229, 235, 237, 243, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 241, 261Г;

- Ключевская, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

- Туристская, 86, 86/2, 108;

- Веселая, 6;

- Сибирская, 2А, 92-96;

- Дивногорская, 17;

- Лесоперевалочная, 4, 28, 30К, 30Д, 38, 30;

- Карьерная, 26А;

- Сплавучасток, 2;

Частные дома:

Саянская, 259Д, 271-277А, 293-333; Свердловская, 18-126; Веселая, 14-96А; Туристская, 1-87А; 2-108Г; Канская,18-24А, 19-77; Карьерная, 1-15, 2-14; Базайская,2-166,11-179; Сибирская, 1-51а,2-72; Солонцовая, 1-23, 2-26; Украинская, 1-29, 2-26; 1-я Боровая, 1, 3, 2-6А, переулок Промышленный, 5-9, 8-14.

Жителям поселков «Английский парк», «Базаиха» и «Лалетино», а также многоквартирных домов этого микрорайона на Свердловской, Ключевской и Саянской желательно сделать запас питьевой воды.

«КрасКом» организует подвоз воды тремя автоцистернами.

Маршрут 1

Ключевская, 85-87 - с 13.00-13.30

Ключевская, 89-91 - с 13.30-14.00

Саянская, 251 - с 14.00-14.30

Ключевская, 97-95 - с 14.30-15.00

Саянская, 257-259 - с 15.00-15.30

Ключевская, 101 - с 15.30-16.00

Свердловская, 131 - с 16.00-16.30

Маршрут 2

Свердловская, 76 - с 13.00-13.30

Свердловская, 257 - с 13.30-14.00

Свердловская, 249 - с 14.00-14.30

Свердловская, 243 - с 14.30-15.00

Свердловская, 235 - с 15.00-15.30

Свердловская, 227 - с 15.30-16.00

Свердловская, 215 - с 16.00-16.30

Маршрут 3

Лесоперевалочная, 30 - с 12.30-13.00

Свердловская, 141 - с 13.00-13.30

Свердловская, 137 - с 13.30-14.00

Дополнительная информация по телефону: 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU