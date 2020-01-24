2020-01-24T11:36:00+03:00
Происшествия

В Красноярске таксист жестоко избил пассажира ради iPhone

Рассказываем подробности [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске таксист жестоко избил пассажира ради iPhone.В Красноярске таксист жестоко избил пассажира ради iPhone.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске водитель такси избил пассажира из-за iPhone. Все произошло в 6 утра еще 1 января, однако стало известно только сейчас, сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

27-летний Владислав заказал такси в одной из компаний. На вызов прибыла машина. Когда оказались у дома на Семафорной, водитель вдруг набросился на пассажира. Несколько раз ударил его, а потом отобрал смартфон – iPhone 10.

Придя в себя, пассажир обратился в дежурную часть. Сейчас полицейские проводят проверку ЧП, выясняют подробности случившегося.

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Самое частое нарушение у таксистов, по данным столичного Управления МВД, - это отсутствие лицензии. Вам такие бомбилы наверняка попадались. Отличить их просто. Не выезжает на выделенку (полоса для общественного транспорта) - значит, нелегал. Разрешение на ее использование есть только у обладателей лицензии. Получить разрешение на частный извоз сейчас можно двумя способами: либо оформив ИП (индивидуальный предприниматель), либо став наемным работником в таксопарке. Документ выдается на пять лет, и не на водителя, а на автомобиль. Таксисты признаются: само оформление довольно простое, но платить налоги им ох как не хочется (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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