«Направил себе в голову ствол»: после ссоры с братом мужчина сам организовал свое убийство
Эта дикая история случилась в Туве летом прошлого года. После ссоры с братом мужчина сам организовал собственное убийство, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.
Все произошло на чабанской стоянке в местечке Чоза-Бажы Овюрского района в два часа ночи 9 июля. Сначала братья распивали спиртное, а после начали ссориться. В какой-то момент старший, ему 54 года, схватился за ружье. Уверяет: хотел попугать обидчика, пальнул в сторону.
И тут случилось неожиданное. Младший так разозлился, что кинулся наперерез. Ухватившись рукой за ствол, направил его себе в голову.
- Старший брат собирался отобрать ружье, - говорят следователи. - Завязалась борьба. И во время нее он случайно нажал на спусковой крючок.
Младший упал, рана оказалась смертельной. Он умер на месте происшествия. А старший пойдет под суд. На подозреваемого завели уголовное дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU