«Направил себе в голову ствол»: после ссоры с братом мужчина сам организовал свое убийство

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:38:28+03:00

После ссоры с братом мужчина сам организовал свое убийство. Фото: Ася ЖУКОВА

А брат теперь попадет за решетку

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Эта дикая история случилась в Туве летом прошлого года. После ссоры с братом мужчина сам организовал собственное убийство, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Все произошло на чабанской стоянке в местечке Чоза-Бажы Овюрского района в два часа ночи 9 июля. Сначала братья распивали спиртное, а после начали ссориться. В какой-то момент старший, ему 54 года, схватился за ружье. Уверяет: хотел попугать обидчика, пальнул в сторону.

И тут случилось неожиданное. Младший так разозлился, что кинулся наперерез. Ухватившись рукой за ствол, направил его себе в голову.

- Старший брат собирался отобрать ружье, - говорят следователи. - Завязалась борьба. И во время нее он случайно нажал на спусковой крючок.

Младший упал, рана оказалась смертельной. Он умер на месте происшествия. А старший пойдет под суд. На подозреваемого завели уголовное дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU