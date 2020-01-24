«Батон» поймали на торговле просрочкой в Красноярском крае

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:27:47+03:00

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Один из дискаунтеров «Батон», расположенный в Уяре Красноярского края, поймали на продаже просрочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Недавно сотрудники управления провели проверку торговой «точки». И обнаружили: в ней с нарушениями сбывают продукты. Так, в магазине продавали корейку с истекшим сроком годности.

В итоге было изъято две партии товара (общим весом в 1,250 кг). Директору выписан штраф – 20 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.

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Михаилу 50 лет. Он работает директором продуктового магазина крупной федеральной сети в Москве уже год. А до того трудился замдиректора и даже кассиром, так что всю «кухню» знает прекрасно. На условиях анонимности он согласился рассказать «Комсомолке», как устроена работа супермаркетов шаговой доступности, и ответил на самые частые претензии покупателей.

- В магазин я пошел работать от безысходности. На прежней работе (я трудился в турфирме) сократили, пару месяцев посидел без работы, был уже на что угодно согласен. Тут-то и заметил объявление в магазине возле дома (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU