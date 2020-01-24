Набережную на Стрелке пустят под постройку делового квартала

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:34:29+03:00

Это будут два высотных бизнес-центра и отель

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Набережная (в районе торгового центра «Комсомолл») скоро изменится до неузнаваемости: в одном из самых красивых мест Красноярска решено возвести деловой центр. Ему уже дали название «Красноярск-сити». Цена вопроса – 25 миллиардов рублей. По проекту, на территории от устья Качи до «Комсомолла» построят две свечки, высотных бизнес-центра площадью в 150 тысяч квадратных метров.

Накануне, 24 января, план застройки обсудили на архитектурно-строительной выставке. Разработчик, российско-французская компания CIFAL Development, в городе известен, именно он возвел на Театральной площади «Ибис» и «Новотель».

По словам предпринимателя, «Красноярск-сити» - привлекательный для них проект. Тем более соглашение о строительстве уже есть: его подписали в 2019-м во время экономического форума.

Отметим, возведением бизнес-центра на Стрелке дело, возможно, не ограничится. Компания предложила также сделать там пересадочный узел. И готова сама взяться за строительство станции метро. Только официальных проектировщиков «подземки» об этом еще не уведомили. А линия проложена в другом месте.

К слову, новость о застройке Стрелки в соцсетях приняли без радости.

- Спасибо большое, что лишаете нас еще одного живописного места, - ерничают люди. – Такие виды оттуда открываются, красота. Но это, разумеется, только пока. То комплекс кинотеатров на на Дубровинского, то еще что-то… Скоро всю набережную застроим?

ИСТОЧНИК KP.RU