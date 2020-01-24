2020-01-24T05:47:01+03:00
Общество

Почти 2000 бесплатных мест дополнительно откроют в красноярском медицинском

Такую инициативу рассмотрели в Заксобрании края
Ася ЖУКОВА
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Почти 2000 бесплатных мест дополнительно откроют в красноярском медицинском.Почти 2000 бесплатных мест дополнительно откроют в красноярском медицинском.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще почти две тысячи (а, если точнее – 1939) дополнительных бюджетных мест может появиться в медицинском университете Красноярска. С таким предложением выступил депутат Законодательного Собрания, известный врач, член комитета по охране здоровья Алексей Протопопов.

По сведениям Алексея Владимировича, по состоянию на 1 ноября 2019 года в государственных клиниках региона не хватает 1658 специалистов. Это острый дефицит. Чтобы избавиться от него, Алексей Протопопов инициировал разработку закона о подготовке и переподготовке кадров для первичного звена.

Так, в 2020-м году (учитывая возможности КрасГМУ) предложено создать:

- 398 мест для абитуриентов (лечебное дело, педиатрия). После окончания университета они придут на работу в первичное звено медицинских учреждений края.

- 1541 место для ординатуры (врачи узких специальностей).

Также на базе университета в 2020-м году 100 врачей смогут пройти переподготовку.

Документ поддержали в комитете по охране здоровья и социальной политике. Его участники рекомендовали правительству края разработать закон о подготовке медицинских кадров за счет средств регионального бюджета. Его планируется направить в Законодательное Собрание уже в феврале текущего года.

СПРАВКА «КП»

Алексей Протопопов - депутат Законодательного Собрания края, врач с мировым именем, доктор медицинских наук, профессор, руководитель регионального сосудистого центра. 23 августа 2019 был назначен исполняющим обязанности ректора Красноярского государственного медицинского университета имени профессора Войно-Ясенецкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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