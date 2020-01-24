70 школьных автобусов получили районы Красноярского края

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:12:07+03:00

Ключи от них уже передали главам муниципалитетов

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Районы Красноярского края получили 70 новых школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Накануне, 23 января, зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов передал главам 38 муниципалитетов ключи от автобусов. На них в образовательные учреждения смогут подвозить больше 8,5 тысяч детей.

Подчеркнем, наш край – один из лидеров по количеству автобусов, выделенных Федерацией. Мы получили 11 автобусов ГАЗ (каждый на 11 мест), еще 22 ГАЗа (по 20 мест), 6 Фордов (по 24 места), 18 ПАЗов и 13 КАВЗов (по 31 месту).

Пять отправились в Назаровский район. По три – в Абанский, Ирбейский, Канский и Курагинский. В остальные уедут по одному-два автобуса.

Все они оснащены по последним требованиям безопасности и маркированы, как полагается. В каждом есть средствами двухсторонней связи, тахограф, оборудование ГЛОНАСС. А еще в 13 – дополнительная печка в салоне, необходимая на севере. Также три ГАЗа с полным приводом подходят для проезда по гравийным дорогам.

К сведению, на 49 территориях края школьные автобусы подвозят больше 21 тысячи учеников к 446 общеобразовательным учреждениям, это 1,3 тысячи маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU