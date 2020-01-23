2020-01-23T18:42:47+03:00
Звезды

В Красноярске появится памятник писателю-фантасту Михаилу Успенскому

Что еще будет сделано для увековечения его памяти?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта администрации Красноярского края.Фото с сайта администрации Красноярского края.
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Губернатор Александр Усс встретился с вдовой писателя Михаила Успенского Нелли Раткевич. Речь шла об увековечении памяти Успенского.

Нелли Раткевич предложила переиздать произведения писателя к предстоящей ежегодной Красноярской ярмарке книжной культуры. Также глава региона поддержал идею проведения фестиваля писателей-фантастов в ноябре 2020 года, который приурочат к 70-летию со дня рождения писателя.

Напомним, Михаил Успенский - полный кавалер всех отечественных премий в области фантастики: «Бронзовая улитка», «Золотой Остап», «Странник», «Интерпресскон» и «Меч в камне».

Михаил Глебович говорил о том, что писать – всегда трудно, и он делает это «не коммерческими темпами». У него не было ни сайта, ни блога, а его книги размещались в электронных библиотеках без его ведома. Но Успенский не возражал, говорил, что всегда будут люди, которые любят читать с листа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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