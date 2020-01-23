В Красноярске ищут доноров с редкой группой крови

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:15:13+03:00

Донор получает не только благодарность от нуждающихся в его помощи, но и бесплатное обследование. Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале года выросла потребность в компонентах крови

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Красноярский Центр крови объявил акцию по сбору крови с редким фенотипом и отрицательным резус-фактором, поскольку в начале года выросла потребность в компонентах крови, об этом сообщает ТВК. Несмотря на прогресс медицины, заменить кровь искусственными жидкостями пока не получается и доноры по-прежнему востребованы и необходимы.

Всех, кто может помочь людям победить болезнь, приглашают сдать кровь и получить памятные сувениры и удостоверения донора.

Донором может стать любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний для сдачи крови, в том числе инфекционных и хронических заболеваний.

Дополнительная информация: 8-950-404-8381 – Светлана Пакулева, менеджер по пропаганде донорства КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1».

Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-з. Прием доноров: пн, сб – с 8:00 до 12:30, вт – пт с 8:00 до 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU