2020-01-23T13:52:18+03:00
Общество

В Красноярске объявлен набор на обучение волонтеров-поисковиков

Чему научат и как может помочь каждый
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото https://vk.com/poiskdeteikrasnoyarskФото https://vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk
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Дети и взрослые в Красноярске теряются ежедневно, и родственники обращаются за помощью в организацию "Поиск пропавших детей-Красноярск", в которой работают волонтеры, помогающие людям в свободное от работы время.

Поиск человека – задача трудоемкая и здесь нужны разные люди с разными навыками. Именно поэтому обучение будет проходить по группам. Итак, какие люди нужны и чем они могут помочь в поиске пропавших?

- Лекторы в школы

приглашаются все, кто готов научиться вести лекции о безопасности в школах и помогать в дальнейшем проводить лекции на волонтерских началах: учителя, соц. педагоги, студенты педагогических и других учебных заведений, школьники старших классов )

- Поиск в городе

приглашаются все, кто готов присоединиться только при городских поисках.

- Поиск в лесу

приглашаются физически крепкие люди, кто готов присоединиться при лесных поисках.

- Работа с информацией

Нужно готовить информацию о пропавшем, звонить в больницы и пр. Приглашаются все желающие, кто по ряду причин не может принимать участие в активных поисках: мамы в декрете, люди проводящие много времени в интернете, люди имеющие навыки работы в фотошопе, учащиеся старших классов, студенты, пожилые люди, и т.д.

- Работа с картами

приглашаются все, кто готов помогать с созданием карт, работой с картами и навигаторами.

- Старшие координаторы поиска и старшие групп

Они работают с родными, госструктурами, организуют штаб поиска. Приглашаются все, кто ранее прошел обучение, имеет опыт поиска, обладает достаточными знаниями и организаторскими способностями.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ: г.Красноярск, ул.Свердловская д.9 "а" в вечернее время по мере формирования групп.

Все вопросы, предложения по обучению можно задать в личные сообщения руководителю КРОО "Поиск пропавших детей-Красноярск" Василишиной Оксане Вконтакте https://vk.com/id65386405

ИСТОЧНИК KP.RU

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