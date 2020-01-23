В Красноярске объявлен набор на обучение волонтеров-поисковиков
Дети и взрослые в Красноярске теряются ежедневно, и родственники обращаются за помощью в организацию "Поиск пропавших детей-Красноярск", в которой работают волонтеры, помогающие людям в свободное от работы время.
Поиск человека – задача трудоемкая и здесь нужны разные люди с разными навыками. Именно поэтому обучение будет проходить по группам. Итак, какие люди нужны и чем они могут помочь в поиске пропавших?
- Лекторы в школы
приглашаются все, кто готов научиться вести лекции о безопасности в школах и помогать в дальнейшем проводить лекции на волонтерских началах: учителя, соц. педагоги, студенты педагогических и других учебных заведений, школьники старших классов )
- Поиск в городе
приглашаются все, кто готов присоединиться только при городских поисках.
- Поиск в лесу
приглашаются физически крепкие люди, кто готов присоединиться при лесных поисках.
- Работа с информацией
Нужно готовить информацию о пропавшем, звонить в больницы и пр. Приглашаются все желающие, кто по ряду причин не может принимать участие в активных поисках: мамы в декрете, люди проводящие много времени в интернете, люди имеющие навыки работы в фотошопе, учащиеся старших классов, студенты, пожилые люди, и т.д.
- Работа с картами
приглашаются все, кто готов помогать с созданием карт, работой с картами и навигаторами.
- Старшие координаторы поиска и старшие групп
Они работают с родными, госструктурами, организуют штаб поиска. Приглашаются все, кто ранее прошел обучение, имеет опыт поиска, обладает достаточными знаниями и организаторскими способностями.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ: г.Красноярск, ул.Свердловская д.9 "а" в вечернее время по мере формирования групп.
Все вопросы, предложения по обучению можно задать в личные сообщения руководителю КРОО "Поиск пропавших детей-Красноярск" Василишиной Оксане Вконтакте https://vk.com/id65386405
ИСТОЧНИК KP.RU