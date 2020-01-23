В иске отказать. Экс-главе Счетной палаты Красноярского края не вернули должность

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:47:24+03:00

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Экс-руководителю Счётной палаты Татьяне Давыденко в очередной раз отказано в восстановлении в должности, об этом сообщает ИА Запад24. Напомним, она подала иск к Заксобранию и к Счетной палате Красноярского края, потребовала восстановить ее в должности и взыскать со Счетной палаты заработную плату за время вынужденного прогула.

Однако Центральный районный суд Красноярска в иске отказал. Это уже второй отказ, в ноябре 2019 года она подавала жалобу, но судебная коллегия Красноярского краевого суда 20 ноября 2019 года решение первой инстанции посчитала законным и обоснованным. Будет ли Татьяна Алексеевна подавать жалобу на второй отказ, пока неизвестно.

Татьяну Давыденко уволили в июле 2019 года. После серий интервью, в которых она заявила о громадных хищениях в лесной отрасли Красноярского края, деятельность самой Счетной палаты проверила прокуратура и нашла коррупционные нарушения в деятельности главы Счетной палаты. С тех пор Татьяна Давыденко пытается оспорить свое увольнение через суды, но пока безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU