2020-01-23T12:06:48+03:00
Общество

Топ-менеджер Красноярскэнергосбыта проведет прямой эфир с жителями края в социальной сети «ВКонтакте»

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30 января с 19.00 до 20.00 часов заместитель директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова ответит на вопросы жителей Красноярского края в прямом эфире. Трансляция «горячей линии» состоится в официальной группе компании во «ВКонтакте» vk.com/krsk_sbit.

Вопросы можно задать по почте izmestevaes@kes.esc-rushydro.ru, по телефону 8 (391) 263-99-18 или в пабликах компании в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook (под постом о трансляции). Во время «горячей линии» вопросы можно будет задавать в чате трансляции.

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Топ-менеджер Красноярскэнергосбыта проведет прямой эфир с жителями края в социальной сети «ВКонтакте»
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