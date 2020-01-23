Красноярцы недовольны. На что жалуются пассажиры такси

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:00:04+03:00

Обычно водитель и пассажир расстаются мирно. Но иногда доходит до жалоб. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В период новогодних праздников с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года в Красноярске «горячая линия» по защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга. Надо отметить, время выбрано удачное: во время праздников даже заядлые автомобилисты часто пересаживаются на такси, чтобы не лишиться прав и не разбить машину, возвращаясь с вечеринок.

Понятно, что традиционно в это время вырастает тариф и это одна из основных жалоб

Также красноярцам не понравилось долгое ожидание заказанной машины, рост цены уже во время движения, отсутствие в салоне автомобиля детского кресла.

Надо отметить, что пожаловались всего 17 человек, остальные вопросы отрегулировал рынок.

По результатам рассмотрения обращений специалисты Роспотребнадзора подготовили 3 претензии.

Однако «горячая линия» не завершена. Свои вопросы и претензии по качеству обслуживания можно озвучить по телефонам «горячей линии» Управления 8 (391) 226-89-50 и его территориальных отделов в рабочие дни с 10.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час., в пятницу до 16.00 час.

В круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800 555 49 43 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU