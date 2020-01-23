Красноярская инста-блогер Катя Вкус побывала на шоу «Давай поженимся»

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:49:48+03:00

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В одном из январских выпусков популярной программы «Давай поженимся» невестой для жениха Лаврентия стала красноярка Катя Вкус. Известная блогер и интим-коуч искала счастье на центральном телевидении. Девушка рассказала ведущим, что женщинам и мужчинам важно знать хотя бы основы «плотских» утех.

- Мои практики помогают улучшить отношения между людьми. У нас не очень развита культура сексологии. Многие пары не умеют разговаривать с друг другом о сексе. И поэтому часто расходятся. А ведь хорошие интимные отношения – это залог любви и успеха, – говорит Катя Вкус.

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Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой сибирячка понравилась. Они отметили её платье и манеру держаться. К сожалению, Катя не стала фавориткой Лаврентия, но отметила, что таких мужчин, как он сейчас мало.

Также, 37-летняя инстадива любит петь и считает, что если не делает этого, то болеет. И поэтому в прошлом году она открыла собственный караоке-бар. Катя воспитывает трёхлетнего сына, о рождении которого есть целая история. Однажды бывший молодой человек пригласил девушку на мальчишник, а на утро выяснилось, что она стала «подарком» для жениха. Спустя некоторое время, Катя узнала о беременности. Говорит, что сын для нее всегда будет на первом месте.

Девушка активно помогает детям – занимается благотворительностью. Например, недавно она опубликовала в своём инстаграме видео про мальчика Егора. Он болеет раком, и девушка просит помощи для него у горожан и различных организаций. Как бывший педагог начальных классов, Катя с особым трепетом относится к детям.

- Я точно знаю, что помощи иногда ждать неоткуда. К сожалению, не все могут оплатить лечение и купить необходимое. Поэтому я делаю, что могу, помогаю. Мне кажется, это правильно, – говорит Катя в выпуске московского телешоу.

ИСТОЧНИК KP.RU