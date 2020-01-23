2020-01-23T09:45:18+03:00
Общество

В Хакасии следователи установили причину смерти мужчины в бассейне

И исключили преступление
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Болезнь оказалась сильнее.Болезнь оказалась сильнее.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Вечером 8 января 49-летний житель Абакана пришел в бассейн, и во время плавания почувствовал себя плохо. Выйти из воды самостоятельно он не смог, и его вытащили посетители и сотрудники оздоровительного комплекса. Немедленно вызвали скорую помощь, которая приехала через 6 минут. Также во всех оздоровительных комплексах дежурят медицинские работники. Медицинская помощь была оказана в полном объеме, однако, спасти мужчину не удалось.

Следователи опросили родственников, врачей, сотрудников оздоровительного комплекса, провели судебно-медицинскую экспертизу, которая установила причину смерти, связанную с имеющимся хроническим заболеванием сердца.

Проверка всех обстоятельств позволила исключить преступление и установить, что это был несчастный случай.

Напомним, сейчас в оздоровительных комплексах не требуются медицинские справки, ответственность за физические нагрузки несет сам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцы недовольны. На что жалуются пассажиры такси
В Красноярске ищут сварщиков и машинистов с зарплатой в 100 тысяч рублей
Красноярская инста-блогер Катя Вкус побывала на шоу «Давай поженимся»
В Хакасии следователи установили причину смерти мужчины в бассейне
Клиенты Tele2 в Красноярске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
В Красноярском крае в квартире сгорели три человека: двое взрослых и ребенок
В Красноярском крае «продавали» рабочие профессии
В красноярских детских садах построили шалаши
В Красноярске родились дети с онкологическим заболеванием
Глава Красноярска подарил библиотеке коллекцию сувенирных банкнот
В Красноярске пройдет лыжный забег в ретро-костюмах
В Красноярском крае полицейские раскрыли серию дачных краж
В Красноярске в Татьянин день пройдет экскурсия по вузам
«Это кто-то из своих». Касноярца ограбили на 500 000 рублей, хранившихся в кармане куртки
Житель Красноярского края убил друга, а труп вывез на садовой тележке в поле
Мэр Красноярска отправил в отставку двух своих заместителей
Самую маленькую квартиру в Красноярске продают за 870 тысяч рублей
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
В аэропорту Красноярска автокассу перенесли в зону прилета пассажиров
СК: главу ПФР по Красноярскому краю арестовали за 13-миллионную взятку
Запуск первой ветки метро в Красноярске отложили на два года
Красноярские статистики сообщили о росте средней зарплаты на 8 процентов
Красноярские экологи снова регистрируют повышенное загрязнение воздуха
33-летний браконьер наловил осетра и нельмы на 1 миллион рублей
Полицейские спасли из огня 20 человек в Зеленогорске
В Красноярском крае резко выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом