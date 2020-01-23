В Хакасии следователи установили причину смерти мужчины в бассейне

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:45:18+03:00

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Вечером 8 января 49-летний житель Абакана пришел в бассейн, и во время плавания почувствовал себя плохо. Выйти из воды самостоятельно он не смог, и его вытащили посетители и сотрудники оздоровительного комплекса. Немедленно вызвали скорую помощь, которая приехала через 6 минут. Также во всех оздоровительных комплексах дежурят медицинские работники. Медицинская помощь была оказана в полном объеме, однако, спасти мужчину не удалось.

Следователи опросили родственников, врачей, сотрудников оздоровительного комплекса, провели судебно-медицинскую экспертизу, которая установила причину смерти, связанную с имеющимся хроническим заболеванием сердца.

Проверка всех обстоятельств позволила исключить преступление и установить, что это был несчастный случай.

Напомним, сейчас в оздоровительных комплексах не требуются медицинские справки, ответственность за физические нагрузки несет сам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU