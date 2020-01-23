2020-01-23T09:38:53+03:00
Общество

Клиенты Tele2 в Красноярске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает новым клиентам купить выгодный комплект в своих салонах. Он позволяет сэкономить на покупке смартфонов ведущих брендов, комплексно защитить свой телефон и подключить подходящий тариф.

Операторский «бандл» для новых клиентов Tele2 включает смартфон, выгодный тариф и комплексную страховку приобретаемого устройства. При покупке комплекта абонент получает скидку 20% на смартфон. Предложение распространяется на ключевые бренды потребительских предпочтений, которые традиционно занимают наибольшую долю в продажах Tele2: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo. Благодаря акции «Бомбические цены» клиенты смогут приобрести востребованные у интернет-пользователей смартфоны по сниженной цене.

В комплект «Бомбические цены» входит подключение востребованного у красноярцев тарифа с большим объемом интернет-трафика – «Мой онлайн+». За ежемесячную абонентскую плату 500 рублей в месяц клиенту предоставляется 30 Гб интернета, безлимитные соцсети и 600 минут на номера других операторов. Для абонентов тарифа действуют бесплатные звонки на номера Tele2 по России, которые не расходуют пакет минут, перенос неиспользованных остатков минут, SMS и интернет-трафика на следующий месяц, а стоимость услуг в поездках по стране остается такой же, как в домашнем регионе.

В течение первого года услуга «Бомбические цены» защищает устройство от любых страховых рисков: поломки, залива жидкостью, кражи, пожара и даже списания средств в результате кражи.

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