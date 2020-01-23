В Красноярском крае в квартире сгорели три человека: двое взрослых и ребенок
Пожар в одной из квартир поселка Дубинино (Шарыповский район) начался сегодня утром, сообщение поступило в 07.37. Пожар ликвидировали быстро, приехали и потушили в 07.52, в работе участвовали 20 человек и 9 единицы техники.
Однако спасти трех человек не удалось, они задохнулись в дыму. Это двое взрослых и один ребенок, личности которых сразу установить не удалось.
Уже известна и причина пожара, это короткое замыкание электропроводки, от которого загорелся телевизор. Площадь пожара составила всего один квадратный метр! И такие трагические последствия.
Жители края продолжают экономить на проводке, хотя во многих домах она не просто старая, но и не рассчитанная на такое количество электроприборов, которые продолжают заполнять квартиры и дома. В данном случае, пожар произошел в муниципальной квартире, возможно, люди, которые там жили, не планировали вкладывать средства в безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU