2020-01-23T08:52:49+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в квартире сгорели три человека: двое взрослых и ребенок

Причина пожара – короткое замыкание
Татьяна РЯБИНИНА
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Пожарные не могут решить проблемы безопасности жилья, об этом должны позаботиться сами люди.Пожарные не могут решить проблемы безопасности жилья, об этом должны позаботиться сами люди.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пожар в одной из квартир поселка Дубинино (Шарыповский район) начался сегодня утром, сообщение поступило в 07.37. Пожар ликвидировали быстро, приехали и потушили в 07.52, в работе участвовали 20 человек и 9 единицы техники.

Однако спасти трех человек не удалось, они задохнулись в дыму. Это двое взрослых и один ребенок, личности которых сразу установить не удалось.

Уже известна и причина пожара, это короткое замыкание электропроводки, от которого загорелся телевизор. Площадь пожара составила всего один квадратный метр! И такие трагические последствия.

Жители края продолжают экономить на проводке, хотя во многих домах она не просто старая, но и не рассчитанная на такое количество электроприборов, которые продолжают заполнять квартиры и дома. В данном случае, пожар произошел в муниципальной квартире, возможно, люди, которые там жили, не планировали вкладывать средства в безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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