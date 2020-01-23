В Красноярском крае «продавали» рабочие профессии

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:38:14+03:00

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Директор учебного центра «Спецстройобучение» ООО «РМЯрко» нашел для себя новый способ заработка: он подделывал и выдавал удостоверения по рабочим профессиям и свидетельства о прохождении обучения в учебном заведении всем желающим получить эти документы. За каждый он получал от трех до пяти с половиной тысяч рублей.

А люди с поддельными документами использовали их при трудоустройстве на предприятия железнодорожного транспорта. С июля 2017 года по декабрь 2018 года было продано около 100 таких удостоверений.

Что в итоге?

Поддельные документы были изъяты, они стали не пропуском на работу, а вещественными доказательства, возбуждено уголовное дело по трем статьям: за коммерческий подкуп, мошенничество и подделку официального документа.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Красноярска. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю закона, два года.

ИСТОЧНИК KP.RU