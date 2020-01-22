«Это кто-то из своих». Касноярца ограбили на 500 000 рублей, хранившихся в кармане куртки

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Красноярска Агила Д. обворовали. Мужчина уверяет – это кто-то из своих. Самое удивительное, что полмиллиона рублей красноярец хранил в кармане куртки, которая висела… в коридоре, в шкафу. Надежное место, ничего не скажешь. Кстати, в течение последних полутора месяцев в его квартире чужих не было, только близкие люди. Дверь, по словам пострадавшего, никто не вскрывал, а значит, это один (или одна) из тех, кто навещал мужчину в период с 1 декабря по 1 января. А это – друзья, сестра из Казахстана, любовница. В общем, те, кому люди обычно доверяют. Доверяй, но проверяй, гласит пословица. А Агил теперь точно знает, проверять надо всех. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, с проверкой ему помогают правоохранители.

Вообще, мужчина занимается поставкой фруктов в Красноярск. Как сам рассказывает, поднакопил деньжат – нужно было после нового года рассчитаться с долгами. Периодически предприниматель деньги пересчитывал – многие так делают, чтобы быть уверенными. Не помогло.

Сначала к бизнесмену приехала сестра из Казахстана – лук привезла на продажу, жила у него. Про деньги ей, конечно, предприниматель ни слова не говорил.

Новый год он отмечал с друзьями – пришли брат с сестрой, Сироч и Шахсида. Посидели пару часиков, подняли бокалы. Правда, Авгил с Сирочем водку пили. Но – не суть. Потом Шахсида ушла.

- Он предложил Сирочу остаться у него и постелил в зале, а сам лег в спальне. Больше к нему никто не приходил, - рассказал источник. - Примерно в 11 часов 1 января он увидел, что на телефон Сироча звонит сестра, после чего он разбудил его. Сироч умылся, сказал, что ему нужно идти домой, после чего, они с ним немного посидели на кухне, и он проводил его.

В обед первого января Авгил решил пересчитать деньги, а их тю-тю. Перерыл всю квартиру, но денег так и не нашел. Сейчас полиция допрашивает всех судимых в районе, запланировано проведение «Полиграф». Друзей мужчины также допросили. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU