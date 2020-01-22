Житель Красноярского края убил друга, а труп вывез на садовой тележке в поле

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:54:11+03:00

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Кровавой вышла ссора двух друзей в деревне Хохловка (Тюхтетский район края). 29-летний мужчина пришел в гости к приятелю. Как водится – выпили, сообщает ТВК. Началась ссора. Тогда молодой человек попытался задушить веревкой своего 44-летнего друга, однако тот не поддался. Тогда убийца схватил со стола нож и нанес 9 ударов в область груди и живота.

Дальше все, как в страшном сне. Труп друга убийца погрузил на садовую тележку и вывез в поле, где закопал. Но убийце не давало покоя то, что в доме оставались кое-какие ценности. Через день он вернулся и ограбил убитого. Когда началось следствие, нашли тело – произошло это через месяц после убийства. Опознать мужчину визуально было уже невозможно. Кстати, спустя три недели после убийства, тот же самый преступник, распивая с другим знакомым, избил того кирпичом. Суд дал ему 11 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU