2020-01-22T14:21:26+03:00
Политика

Мэр Красноярска отправил в отставку двух своих заместителей

Кресла покинули Вячеслав Полищук и Наталья Боброва
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мэр отправил в отставку даух замовМэр отправил в отставку даух замовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В администрации Красноярска продолжаются кадровые перестановки. Свои кресла накануне покинули руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук и руководитель департамента социальной политики Наталья Боброва. Будем честны, не самые медийные политики города. Распоряжение об увольнении подписала глава Красноярска Сергей Еремин, сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что Полищук занимал должность с декабря 2017 года. Теперь его кресло временно займет Светлана Козырская, работавшая до этого замом Полищука, а также руководившая отделом налоговой политики.

Что касается Натальи Бобровой, то в должности она находилась почти 2 года. На ее место исполняющим обязанности назначена Антонина Герасимова – также заместитель руководителя департамента. Добавим, что рокировка в мэрии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24