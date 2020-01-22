Мэр Красноярска отправил в отставку двух своих заместителей

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:21:26+03:00

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В администрации Красноярска продолжаются кадровые перестановки. Свои кресла накануне покинули руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук и руководитель департамента социальной политики Наталья Боброва. Будем честны, не самые медийные политики города. Распоряжение об увольнении подписала глава Красноярска Сергей Еремин, сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что Полищук занимал должность с декабря 2017 года. Теперь его кресло временно займет Светлана Козырская, работавшая до этого замом Полищука, а также руководившая отделом налоговой политики.

Что касается Натальи Бобровой, то в должности она находилась почти 2 года. На ее место исполняющим обязанности назначена Антонина Герасимова – также заместитель руководителя департамента. Добавим, что рокировка в мэрии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU