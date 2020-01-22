2020-01-22T12:49:34+03:00
Общество

В аэропорту Красноярска автокассу перенесли в зону прилета пассажиров

Пройти мимо почти невозможно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Автокасса находится теперь в зоне прилетаАвтокасса находится теперь в зоне прилетаФото: Мария ЛЕНЦ
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Автокасса в аэропорту Красноярска, которую раньше многие пассажиры почему-то не могли найти, теперь поменяла свое расположение, сообщает Запад24. Теперь даже если очень захотеть, пройти момо трудно. Для удобства пассажиров автокассу расположили в зоне прилета, рядом с лестницей на второй этаж. Ранее она находилась у авиакасс.

Отметим, что расситаться за поездку до города можно как наличными, так и банковской картой. При необходимости можно воспользоваться банкоматами – они расположены на первом этаже аэровокзала, рядом с эскалатором. Все это сделано для того, чтобы пассажирам аэропорта было максимально удобно, а пространство организовано было эргономично.

По вопросам работы кассы и времени курсирования рейсовых автобусов обращайтесь в справочно-информационную службу минтранса Красноярского края по тел.: 8-800-775-75-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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