2020-01-22T10:45:12+03:00
Общество

Запуск первой ветки метро в Красноярске отложили на два года

Ранее сообщалось, что метро заработает в 2022 году
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Игорь ИвановИгорь ИвановФото: Мария ЛЕНЦ
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На архитектурно-строительном форуме Сибири в Красноярске обсудили проект запуска метрополитена. Проектировщики, строители, архитекторы, чиновники поделились предложениями и своим видением судьбы проекта.

Метров в Красноярске, кстати, будет построено с учетом всех современных тенденций: здесь применят усовершенствованные технологии управления движением – беспилотное управление. Поезда будут небольшими – 4 вагона вместо стандартных пяти. Есть и прогноз по пассажиропотоку – к 2033 году он должен достигнуть 70 миллионов человек. А стоить весь проект будет 77 миллиардов рублей.

- Пока определяем следующие главные даты по проекту метрополитена: 2020 год — начало расконсервации, 2024 год — запуск первой линии для пассажиров, - заявил директор управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов.

Напомним, что в первую очередь в Красноярске построят шесть станций Октябрьского направления - Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская»

ИСТОЧНИК KP.RU

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