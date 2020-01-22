Красноярские статистики сообщили о росте средней зарплаты на 8 процентов

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:32:51+03:00

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Статистики Красноярскстата проанализировали данные по зарплате в крае. Согласно их исследованиям, средняя зарплата в регионе составляет 48 425,1 рубля. Рост в среднем составил 8 процентов. При этом, по мнению аналитиков, заработок жителей края увеличился практически во всех сферах. Например, в образовании – на 10,4 процента, в торговле – на 11,3 процента, в научно-технической деятельности – на 12,7 процентов.

Больше всего люди зарабатывают в добывающих отраслях – в среднем 104,8 тысяч рублей. Вторыми по уровню идут представители научно-технических видов деятельности – в среднем 62,3 тысячи рублей. Финансисты и страховщики – на третьем месте со средней зарплатой по отрасли порядка 59,1 тысячи рублей. Наименее оплачиваемая работа – в сфере сельского и лесного хозяйства, а также в общепите и гостиничном бизнесе.

ИСТОЧНИК KP.RU