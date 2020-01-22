33-летний браконьер наловил осетра и нельмы на 1 миллион рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:45:46+03:00

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33-летний житель поселка Тухард попался на заготовке сибирского осетра и ельмы. Мужчину полицейские проверяли, поскольку он подпадает под административный надзор. В обычном домике среди мешков и стройматериалов полиция обнаружила 15 ценных рыб – в основном белая рыба (нельма, 9 штук) и осетр. Казалось бы, немного. Но ущерб от действий браконьера колоссальный – свыше1 миллиона рублей.

Рыба в мусоре Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Как пояснил задержанный, рыбу он выловил в ноябре 2019 года для дальнейшей реализации, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК Росии (Незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Браконьеру грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU