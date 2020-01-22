2020-01-22T06:24:56+03:00
Общество

Полицейские спасли из огня 20 человек в Зеленогорске

Пожар произошел в обычной пятиэтажке на Мира
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полицейские, спасшие от пожара 20 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюПолицейские, спасшие от пожара 20 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Зеленогорске полицейские выручили из беды жильцов пятиэтажки на Мира. В доме накануне случился большой пожар, дым молниеносно распространился по подъезду. Да так, что на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Первым пожар заметил местный участковый Максим Бурневский – рванул на помощь, а заодно и сообщил своим.

- После этого участковый уполномоченный и прибывшая группа немедленного реагирования в составе полицейского-водителя старшины полиции Алексея Логвиненко, инспектора ППСП, лейтенанта полиции Михаила Иванникова, полицейского отдельной роты ППСП младшего сержанта полиции Павла Князева поднялись в подъезд и приняли безотлагательные меры к эвакуации жильцов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД.

Полицейские вывели из огня 20 жильцов дома. Именно благодаря им никто не надышался угарным газом и не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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