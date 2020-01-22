В Красноярском крае резко выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:11:05+03:00

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В Красноярском крае стремительно растет количество заболевших ОРВИ и Гриппом. По данным регионального Роспотребнадзора, в регионе заболело за три недели нового года 7 934 человека. Эпидемиологи говорят, что паниковать пока не стоит – заболеваемость ОРВИ составила 29,2 на 10 тысяч населения – это ниже эпидпорога на 33,2 процента. Болеют в основном ребятишки до 6 лет.

Красноярск не выбивается из общей картины заболеваемости.

- За отчетное время ОРВИ и гриппом заболели 4738 человек, показатель заболеваемости составил 43,2 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 29,5 процента, - сообщает пресс-служба ведомства.

Болезнь чаще всего вызывают не гриппозные вирусы. Тем не менее обнаружен и свиной грипп – А (Н1N1) pdm09. Эпидемиологи просят при первых симптомах болезни обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU