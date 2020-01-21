В Красноярском крае гость закопал убитого хозяина в лесу и обчистил его дом

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:46:55+03:00

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В июле прошлого года в одной из деревень Тюхтетского района произошло убийство, ужаснувшее местных жителей. Тело 44-летнего мужчины нашли закопанным в поле, а его дом кто-то ограбил. Следователи нашли преступника и доказали его вину. Суд вынес свое решение – 11 лет 6 месяцев колонии строго режима. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Полгода назад 29-летний осужденный находился в гостях у убитого, когда между ними на почве алкогольного опьянения произошла ссора. Гость сначала пытался задушить хозяина веревкой, а затем 9 раз ударил его ножом в грудь и живот. Поздним вечером вывез тело на садовой тележке в поле и закопал. А когда вернулся, украл одежду, сотовый телефон, утюг и строительные инструменты погибшего.

Через три недели после этого история едва не повторилась, жертвой мог стать 53-летний собутыльник осужденного. Но в тот момент под руками у преступника не оказалось ножа, он несколько раз ударил мужчину кирпичом, к счастью не смертельно. Пострадавший дал показания. Оказавшись в полиции, осужденный признался в убийстве и рассказал, где закопал тело своей жертвы. К этому времени прошел уже месяц и понадобилась экспертиза ДНК, чтобы подтвердить личность убитого 44-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU