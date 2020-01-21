У звезды сборной Голландии висит майка экс-футболиста красноярского «Енисея»

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда сборной Голландии по футболу Мемфис Депай периодически радует армию своих подписчиков в «Инстаграме» (а их у него 8,6 миллиона) фотографиями и видеороликами из своего тренажерного зала. В нем он проводит много времени, но особого внимания заслуживает дизайн помещения. Оказывается, Депай разместил под стекло и в рамку майки известных футболистов – своих кумиров. Среди «экспонатов» можно увидеть и майку полузащитника Дмитрия Торбинского.

memphisdepay Мемфис Депай тренируется на фоне майке Дм

Напомним, что Дмитрий – почти наш земляк, он родился и вырос в Норильске, где начал играть в местной ДЮСШ. Затем воспитанник московского «Спартака», откуда и попал в сборную России. Играл в свое время в составе таких команд, как московский «Локомотив», «Рубин», «Ростор», «Балтика» и другие. За красноярский футбольный клуб «Енисей» Торбинский выступал в сезоне 2018 /19 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU